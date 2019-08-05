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Ziya Rızkı Caddesi'nin bir kısmı trafiğe kapatılacak

Ziya Rızkı Caddesi'nin bir kısmı trafiğe kapatılacak

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmının bu akşam 20:00-24:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacağı duyuruldu ve bu güzergahı kullanacak vatandaşların trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi çağrısında bulunuldu.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yolun kapatılması, Belediye ekipleri tarafından Ziya Rızkı Caddesi üzerinde yapılacak ızgara temizlik çalışmalarından kaynaklanacak.

Açıklamada, çalışmalar süresince, yolun doğu güzergahından Turgut Tahsin Sokak’a dönüş yapılamayacağı, sürücülerin Ziya Rızkı Caddesi’nden Sedat Simavi Caddesine yönlendirileceği belirtildi.

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