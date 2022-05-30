Zorlu Töre'den Kıbrıs Genç Tv'ye kutlama mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Genç Tv'nin 25. kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı gönderdi.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemiz basın yayın kuruluşları, geçmişten günümüze demokrasimizin gelişimine önemli katkılar koymuşlardır. Kıbrıs Genç TV de bu güne kadar, bu görevi başarıyla yerine getirmiştir.

Kıbrıs Türk basınında 25 yılı geride bırakan Kıbrıs Genç TV, Kıbrıs Türk halkının medarı iftiharı olan medya kuruluşlarımızdan biri ve ülkemizin sesini dünyaya duyurma noktasında önemli katkılar sağlan güçlü bir kuruluştur.

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tekin Birinci ve yöneticileri başta olmak üzere tüm çalışanlarını kutlar, nice başarılı yıllar temenni ederim."