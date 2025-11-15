Kıbrıs’ı uluslararası arenada temsil edecek olan Sergen Özbay Dance Academy ekibi, 15–20 Kasım tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılmak üzere bugün yola çıktı.

Şampiyonada sporcular İlem Hasret, Rüstem Ced ve Hüseyin Güney, aylar süren çalışmaların ardından büyük yarışmaya hazır olduklarını belirtti.

Ekip lideri ve eğitmen Sergen Özbay, Kıbrıs’ın adını dünya sahnesinde gururla temsil edeceklerini vurgulayarak, hedeflerinin en yüksek başarıyı elde etmek olduğunu söyledi.

Sporcular, şampiyona boyunca hem Kıbrıs’ı hem de kendi akademilerini en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor.