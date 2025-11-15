Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıldönümü, 15 Kasım’da İzmir’de düzenlenen anlamlı bir programla kutlandı. Törene, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Levent Eraslan da katılarak üniversiteyi temsil etti.

İzmir’deki program; akademi dünyasından temsilciler, yerel yöneticiler, diplomatik misyon üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla geniş bir katılım sağladı. Etkinlikte KKTC’nin bağımsızlık mücadelesi, Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu ve Türkiye–KKTC ilişkilerinin geleceği üzerine değerlendirmeler paylaşıldı.

Tören sonrasında bir açıklama yapan Prof. Dr. Eraslan, KKTC’nin kuruluş sürecinin Türk milletinin ortak hafızasında çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“15 Kasım, Kıbrıs Türk halkının direncini, varoluş mücadelesini ve özgürlük iradesini simgeler. KKTC’nin 42. kuruluş yıldönümünde İzmir’de bulunmak ve Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesini temsil etmek büyük bir gururdur. Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü bağlar gelecek nesillerle daha da sağlamlaşacaktır.”

Prof. Dr. Eraslan, Mütevelli Heyet Üyesi sıfatıyla Türkiye–KKTC arasında eğitim, araştırma ve kültürel iş birliklerinin artırılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı. Özellikle gençlerin akademik hareketliliğinin ve iki ülke arasındaki üniversiteler arası ortak projelerin önemine dikkat çekti.