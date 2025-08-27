Kıbrıslı besteci ve prodüktör İnal Bilsel, 2025 InterContinental Music Awards’da (ICMA) iki ödül aldı.

Bilsel'in "Sleepwalker" ve "A Night at the Cloudtop Imaginarium" isimli eserleri, hem "En İyi Soundtrack", hem de "En İyi Prodüksiyon" kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Bu ödüller, sanatçının sinematik müzik alanındaki yaratıcılığını ve yenilikçi prodüksiyon tekniklerindeki ustalığını uluslararası arenada bir kez daha kanıtlamış oldu.

Los Angeles, Kaliforniya merkezli InterContinental Music Awards, barışı, birliği ve kültürel çeşitliliği destekleyen; her kıtadan ve her türden müzisyene küresel tanınırlık ve kariyerlerini ilerletme fırsatı sunan bir kuruluş.

Bu yıl 13'üncüsü çevrimiçi olarak düzenlenen ödül töreni, 68'den fazla ülkeden finalisti, sektör profesyonelini ve müzikseveri bir araya getirerek müziğin evrensel dilinin sınırları nasıl aştığını gösterdi.