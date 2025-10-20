“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Kıbrıslı Rum beş sanık G.G. (E-66), A.K (E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L.'nin (E-68) davası, hitapların ardından karar için 7 Kasım Cuma gününe ertelendi.

Sanıklar bugün yeniden Lefkoşa’da Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen davada Başsavcılık adına savcı, sanıklar adına ise avukatlar Uğur Çulhaoğlu ve Öncel Polili hazır bulundu.

Bugünkü duruşmada, iddia makamı ve savunma hitaplarını yaptı.

- Avukatlar

Sanık avukatlarından Uğur Çulhaoğlu, söz konusu bölgenin sivillerin kullanımına açık bir bölge olduğunu ileri sürerek, hergün binlerce sivilin bu bölgeden geçtiğini kaydetti.

Sanıkların ikaz levhasıyla karşılaşmadan “sıfır” noktasından geçtiklerini savunan Çulhaoğlu, levhalarla ilgili talimat ve yönetmelikle ilgili bilgiler aktardı.

Çulhaoğlu, sanık 1’in gizlendiğine dair bir bulgunun olmadığını ve tahkikatte ciddi eksiklikler olduğunu ileri sürdü.

Sanık 1’in kimlik kartında parmak izi incelemesinin yapılmadığını belirten Çulhaoğlu, sanıkların ifadelerinde çelişki olmadığını ve birbirleriyle tutarlı gönüllü ifade verdiklerini savunarak beraat talebinde bulundu.

Avukat Öncel Polili de, ortada hiçbir bağımsız şahadetin olmadığını savundu.

Parmak izi araştırmasının yapılmadığını kaydeden Polili, kameraların bozuk ya da çalışmadığını söyleyen doğrudan hiçbir tanık ya da şahadet olmadığını iddia etti.

“Gizlenmeye çalışan birinin hareket etmemesi dahi gerekiyor.” diyen Polili, sanıkların beraatını talep etti.

- Savcı

Daha sonra söz alan Savcı ise, dinlenen toplam tanık sayıları ile emarelerin rakamlarıyla ilgili bilgi verdi.

Hitabında Askeri Yargıtay’ın bir kararındaki hususa dikkat çeken Savcı, bazı tanıkların duruşmalardaki şahadetine değindi.

Savcı, Akyar Kara Giriş Kapısı'nın birinci derece askeri yasak bölge olduğunu ifade etti.

Savunmanın (müdafanın) iddialarına da yanıt veren Savcı, hitabında diğer tanıklardan bazılarının duruşmalardaki şahadetleriyle ilgili konuştu.

Ayrıca savunmanın parmak izi konusu ve tahkikat eksikliği iddialarını da yanıtlayan Savcı, tahkikat memurunun tahkikatında hiçbir eksiklik bulunmadığını söyledi.

Tüm sanıkların aynı amaç için belli bir plan çerçevesinde hareket ettiğini savunan Savcı, sanıkların tüm davalardan mahkum olması gerektiği kanatinde olduğunu dile getirdi.

Yargıç Tutku Candaş, davanın karar için 7 Kasım Cuma gününe ertelenmesine emir verdi.