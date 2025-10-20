Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tufan Erhürman’ı kutladı.

Özdenefe, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı önemli bir demokrasi sınavı verdi, güçlü bir irade ortaya koydu. Tüm halkımıza seçimlerde gösterdiği duyarlılık ve olgunluk için teşekkür ediyorum. Halkımızın güçlü bir iradeyle Cumhurbaşkanı seçtiği Sayın Tufan Erhürman’ı kutluyorum.

Yeni dönemde devletimizin kurumlarına duyulan güvenin ileriye taşınacağına, halkımızın eşitlikle temsil edileceğine ve dünyada saygın bir temsiliyete kavuşacağımıza yürekten inanıyorum. Demokratik değerlerin simgesi konumundaki Cumhurbaşkanlığı makamında görev yapacak Sayın Erhürman, bu sorumluluğun bilinciyle her görevi; halkımızın ortak çıkarını gözeterek, kapsayıcı ve uzlaştırıcı bir yaklaşımla yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın demokratik iradesiyle Cumhurbaşkanlığına seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı yeniden kutluyor, başarılar diliyorum.”