İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan Kıbrıslı Rum sanıklar A.K. (E-60) ve A.K. (K-60) bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tanıkların dinlenmeye başlandığı duruşma 3 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

Savcılık, geçen duruşmalarda beş sanık aleyhine açılan “mülke tecavüz” ve “genel rahatsızlık” suçlamalarına ilişkin davayı geri çekmiş ve sanıklar bu suçlamalardan serbest kalmış ancak sözkonusu iki sanık hakkındaki yargılama süreci bugün devam etti.

İddia makamı, bugünkü oturumda Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan bir yetkili, tanık olarak dinlendi. Bir sonraki duruşmada tanıkların dinlenmesine devam edilmesi bekleniyor.

Lefkoşa Askeri Mahkeme’de “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanıkların davası ise 7 Kasım Cuma günü görüşülecek.