Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV), "Bir İnsan Hakkı Olarak Unutulma Hakkı" paneli düzenleyecek.

Yarın saat 10.00’da Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Lokali’nde yer alacak panel, herkesin katılımına açık ve ücretsiz olacak.

Vakıf'tan verilen bilgiye göre AB’nin Sivil Alan projesi altında yürütülen Sivil Büyü programı desteğiyle yapılacak panelde, dijital çağın güncel ve tartışılan haklarından biri olan “Unutulma Hakkı” hukuki, etik ve toplumsal boyutlarıyla ele alınacak.

İki oturumdan oluşan panel, KTİHV Mütevelli Heyeti Başkanı, eski Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın açılış konuşmasıyla başlayacak.

Ardından KTİHV Mütevelli Heyeti Üyesi, Avukat Deniz Düzgün’ün moderatörlüğünü üstleneceği ilk oturum yapılacak. Oturumda, Yüksek Mahkeme Yargıcı Bahar Duatepe “Unutulma Hakkı Perspektifinden Genel Değerlendirme” ve Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy “Kıbrıs’ın Kuzeyinde Kişisel Verilerin Korunması ve Unutulma Hakkı: 89/2007 Sayılı Yasa Çerçevesinde Bir Değerlendirme” başlıklı sunumlar gerçekleştirecek.

KTİHV Mütevelli Heyeti Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Görkem Göktuna’nın moderatörlüğünde yapılacak ikinci oturumda, Prof. Dr. Yaman Akdeniz “Hatırlama Hakkı: İnternet Sansürünün Toplumsal Hafıza Boyutu”, Dr. Öğretim Üyesi Cemile Turgut “Unutulma Hakkı ve Unutulma Hakkına Dair Yanılgılar” ve Mehmet Cezar ise “Unutulma Hakkının Uygulanabilirliğine İlişkin Teknik Yöntemler” konularında birer konuşma yapacak.

Panel, kapanış ve değerlendirmelerle sona erecek.