Dünya Şefler Toplulukları Birliği (Worldchefs) ve Azerbaycan Aşçılık Uzmanları Derneği (ACSA) işbirliğiyle “Devlet Turizm Ajansı”nın desteğiyle düzenlenen Gold Shah Culinary Challenge, Azerbaycan'ın mutfak yeteneklerinin ustaca sergilendiği bir arena olarak biliniyor. Becerilere sahip olacak ve Worldchefs tarafından onaylanan uluslararası kabul görmüş jüri üyelerinden oluşan bir panel tarafından akredite ediliyor. Altın Şah Aşçılık Şampiyonası - Aşçılık Kategorileri 15-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bakü Fuar Merkezi'nde Inter Food Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Takım başkanı ve wacs jüri heyeti arasında bulunan şef Zeki Zincirkıran , takım kaptanı Cafer çalışkan önderliğinde ve jüri arasında yerini alan Zeki Zincirkıran’ın katkılarıyla Kuzey Kıbrıs’ı temsil eden 4 kişilik ekip 15-16-17 mayıs tarihleri arasında yapılan Azerbaycan Kızıl Şah gastronomi yarışmasında aldıkları Bronz madalya ile ülkemizin gastronomisinin ülke sınırları dışında tanıtılması ve bayrağımızın dalgalanmasına katkı sağladılar.

Editör: Burhan CANBAZ