Extend Erkekler Ligi’nde ikinci devre 22 Mayıs Çarşamba günü başlarken takımlar antrenörleri ilk yarıyı değerlendirdi.

6 takımın da antrenörleri ilk yarıda ki performansını ve ikinci devrede neler beklediklerini açıkladılar.

Güven: İkinci yarı daha sert geçecek

İlk arıyı yenilgisiz lider tamamlayan Koopspor’da antrenör Emrah Güven, “Extend Erkekler Liginin ilk yarısını yenilgisiz lider kapattık.Son 2 senedir yenilmeyen bir takım ve son 4 yıldır da ligi domine eden bir koopspor var. Bu sürekliliği, devamlılığı yaratmak kolay değil. Ligin ikinci yarısı ve play off’lar daha sert ve çetin geçecek. Rakiplerimiz yaptıkları takviyelerle güçlendiler. Biz ise en önemli oyuncumuzu Bosley kaybettik. Ancak yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz kesinlikle final oynayıp sonra şampiyon olmaktır. Buradan şunu da eklemek istiyorum. Son dönemlerde saha içinde bizimle mücadele edemeyen bazı takımlar saha dışı faktörlere başvurarak daha önce hiç örneğini görmediğimiz illegal, Hukuk dışı uygulamaları görüyoruz.”açıklamasını yaptı.

Kasap: Hedefimiz şampiyonluk

Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol takım koçu Hasan Kasap da açıklamalar yaptı.

Kasap, “sezona 90. Yıl İskele Kupası ve Ertan Azer Kupası'nı kazanarak başladıklarını belirterek, ilk devrenin planladıkları gibi sona erdiğini belirtti. Özellikle ilk devrenin ilk maçından sonra oyuncumuz Chi Omah'ın ülkesine dönmesi ve Temur transferinin gerçekleşmemiş olması bizim için önemli.

Bu durumda bile eksik kadro ile takımın ligde art arda 4 galibiyet almayı başardık.

Chi Omah yeniden aramızda, Temur'un serbest transferinin ise tahkim tarafından nihai olarak neticelendirilerek onaylandı. Ligin ikinci yarısında tam kadro olarak oynayacaklarını ve hedeflerinin final oynayıp Lig Kupasını da İskele'ye getirmektir.”diye konuştu.

Alp: İyi motive olduk

İlk yarıyı üçüncü sırada bitiren Savoy Marmara’da ikinci yarı için hazırlıklarını tamamladı.

Ahmet Gürel Alp, “Sezona çok geç başlamanın dezavantajlarını yaşadık.

Kaybettiğimiz üç tane şanssız olduğumuz maç var. Maçlarda çoğu zaman çok fazla antrenman yapmamanın getirdiği zorluklarla karşılaştık. Çok fazla organize olamadık. Son bir haftada biraz antrenman yaptık ancak orda da oyuncuların katılımını çok fazla sağlayamadık. bu durum antrenörlük açısından kolay yönetilebilecek bir durum değil. Şu anda elimizde iyi bir uzun rotasyonu var bu avantajı kısa oyuncularımızla harmanlayarak kullanmaya çalışacağız. Kadro yapısı olarak iddialı bir takımız bu iddiamızı çalışma noktasına taşıyabilirsek ve iyi motive olursak şampiyonluk adına bir şansımız olabilir.”açıklamalarını sonlandırdı.

Bora: Hedef Play-Off oynamak

Baf Ülkü Yurdu antrenörü Çağda Bora da ilk yarıdaki performanslarından memnun olduğunu belirtti.

Bora, “İlk yarıya iyi başladık ve arka arkaya iki galibiyetaldık. UniLig bize zarar verdi. Üç oyuncumuz sakatlandı. Rakiplerimizin profesyonel oyuncu transferleri dengeleri bozdu. İkinci yarıda Play-Off için özellikle bizim, Soyer Aksu ve Çetinkaya arasında mücadele olacak. Hedefimiz ilk yılımızda Play-Off oynamaktır. “dedi.

Şahinsoy:

Soyer Aksu antrenörü Ahmet Şahinsoy ilk yarıyı değerlendirirken gençlerle yola çıoktıklarını ssöyledi.

Şahinsoy, “Bir yıl aradan sonra yeniden lige döndük ve bu kez gençlerden olusan bir kadro ile ligde varız.Deneyımi az ama yetenekli oyuncularımız var. Hedefımız Play-Off’a kalmak. İlk yarı istediğimiz gibi gecmedi ama ikinci yarıya hatalarımızdan ders alarak yabancı kadrolarımızda da değişikliğe giderek çok daha iyi maçlar çıkararak playoff a kalmak istiyoruz.. Bütçemizin diğer kluplere göre çok düşük kalması imkanlarımızın sınırlı olması oyuncularımız ın motivasyonunu arttırmada bizi zorlasada herkes fedekarca kalan dönemi hedefimizi gercek gerçekleştirmek için çalışacağız. Savunmada agresif ve hücüm da akıllı oynayan bir soyer takımı olmak istiyoruz “açıklamasıını sonlandırdı.

Alagöz: Hedef Play-Off

Yeniden Extend Erkekler Ligine dönen Çetinkaya’da antrenör Kadri Alagöz ilk yarıda zaman zaman iyi oynadıklarını belirterek, “ Çetinkaya olarak ligin başlamasına 10 gün kala kurulan bir takım olarak iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Hiç hazırlık maçı yapmamamız ve maç kondisyonu açısından düşük kalmamızın sıkıntılarını yaşadık ancak oynadık sonra takımın arzu ve isteğinin sahaya yansıması ile giderek yükselen oyun anlayışımız ve maç performansımız bizleri memnun etti bunun da karşılığını 5.haftadaki Savoy Marmara galibiyeti ile gösterdik. Takım olarak hedeflerimizi büyültüp Play off olarak koyduk ve bu yıl play off oynarsak Çetinkaya Basketbol takımı olarak büyük bir iş başarmış oluruz..bu doğrultuda aralıksız çalışmalarımıza devam ediyoruz.