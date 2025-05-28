Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Kıbrıs’taki Kuşlar” resim sergisi, Ercan Havalimanı’nda açıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden verilen bilgiye göre, şirketin, Ercan Havalimanı’nda düzenlediği sergilerin bu ayki konuğu Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencileri oldu.

Sergide yer alan resimler, Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER) tarafından KKTC’deki okullarda doğa sevgisini artırmak amacıyla düzenlenen ve doğa gezilerinde farklı teknikler kullanılarak kuş resimleri çizen Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ndeki 14 ile 17 yaş arasındaki öğrencilerin eserlerinden oluşuyor.

“Kıbrıs’taki Kuşlar” resim sergisi Ercan Havalimanı’nda giden yolcu bölümünde pasaport sonrası yolcular tarafından gezilebilecek. Sergi, ayrıca Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış fotoğraflar ve metinlerle destekleniyor.

Sergi, ÇADER tarafından “Doğa Projesi” kapsamında düzenlenirken, VGP Vakfı tarafından finanse ve NABU International tarafından idare ediliyor.

Sergide, Sude Sabancı, Lara Kacei, Tansel Hürdeniz, Mira Doğrultucu, Masal Kavunoğlu, Ardem Karalar, Alya Yeşil, Nil Ufuktan, Çağla Naz Eroğlu, Sinay Günün, Maria Shestakova, Madina Krasnova, Nehir Oshen, Duru Şengüden, Tezin Güney, Ada Solmaz, Raif Denktaş, Elvin Kayar, Eylül Bayram, Ayla Kapkaya, Elif Yağmur Öztürk ve Alisa Çetin’in resimleri yer alıyor.