Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Güney Lefkoşa’daki Bayraktar Cami ile diğer camilere yapılan saldırıları kınadı.

Sendika Başkanı Himmet Turgut yazılı açıklamasında, kutsal mekanlara, ibadet mekanlarına ve sembollerine saygı hakkının, din ve vicdan hürriyeti kapsamındaki haklar olduğuna, bu mekanlara yapılan saldırıların da din ve vicdan hürriyetine saldırı olarak uluslararası sözleşmelerle teyit edildiğine işaret etti.

Turgut, “İbadet yerlerinin koruyuculuğunu üstlenen bir yönetimin, milletin inancına yapılan doğrudan veya dolaylı saldırılara fırsat vermemesi, saldıranları da caydırıcı cezalarla cezalandırması din ve vicdan hürriyeti ile kamu düzeninin gerekleri kapsamındadır.” dedi.

Güney Lefkoşa'da bulunan Bayraktar Cami’ye bir haftada iki kez saldırı düzenlenmesinin infial oluşturduğunu kaydeden Himmet Turgut, bu ve benzer saldırıların cezasız bırakılmasını üzüntüyle takip ettiklerini belirtti.

Turgut, hangi dine veya inanca ait olursa olsun, hangi milletin mensubu olursa olsun, kutsal mekanlara yönelik tüm şiddet eylemlerini esefle karşıladıklarını, şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, Rum yönetimini bu saldırıları cezasız bırakmamaya, faillerini en kısa zamanda tespit edip cezalandırmaya ve bu tür saldırıların tekrarlanmaması için etkin ve kararlı tedbirler almaya davet etti.