Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, anneliğin şefkatin, merhametin ve fedakârlığın en somut ifadesi olduğunu kaydetti. Sendika, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak, toplumun huzuru ve geleceği için annelere duyulan saygının önemine dikkat çekti.

Mesajda, “Dilimiz ile aklımız, duygumuz ile yüreğimiz, ruhumuz ile bedenimiz arasında köprü kuran, bizleri büyüten, hayatın her anında yanımızda olan annelerin hakkı ödenemez.” ifadelerine yer verildi. Annelerin sevgisine ve duasına layık olmanın en büyük kazanım olduğu kaydedildi.

Mesaj, “Bize şefkatiyle yön, desteğiyle güç veren tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyoruz.” ifadeleriyle sona erdi.