Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 9 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.I, O.E, F.A, Y.E, Ö.G, Y.K.Ç, N.Ç, A.A, ve L.C.B'nin yakalandığını belirtti.

Suçluların, Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hırvatistan'dan Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını aktaran Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izini titizlikle sürdüklerini vurguladı.

Operasyonların ilgili ülkelerin kolluk birimlerinin işbirliğiyle yapıldığının altını çizen Yerlikaya, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan suçlulardan, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan K.I'nın Gürcistan'da, "kasten öldürme" suçundan aranan F.A'nın Gürcistan'da, Y.K.Ç'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde, A.A'nın İsviçre'de yakalandığını aktardı.

Yerlikaya, "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan aranan O.E'nin Gürcistan'da, "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan aranan Y.E. ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan Ö.G'nin Almanya'da yakalandığını bildirdi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan N.Ç'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde, "uyuşturucu maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, bulundurmak" suçlarından aranan L.C.B'nin Hırvatistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadesinin sağlandığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."