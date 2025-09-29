CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit kasten yaralama" suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için 4 Mayıs’ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninden çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunması sonrası Selçuk Tengioğlu (66), aynı gün gözaltına alınmış, 6 Mayıs’ta ise tutuklanmıştı.

İddianamede, Tengioğlu'nun "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan iki yıl üç aydan dört yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Hakim, Tengioğlu'nu "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit kasten yaralama" suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırdı.

Cezada takdiri indirim uygulanmazken, sanığın tahliyesine hükmedildi.