Lefkoşa'da kırmızı ışıkta geçen iki sürücü rapor edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Sanayi Bölgesi Alpet trafik ışıklarında iki ayrı araç sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri harekete geçti.

İşledikleri trafik suçlarından dolayı her sürücüye 10 bin 240,40 TL ve 30 ceza puanı kesildi.