Avrupa Birliği (AB) mali desteğiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Yerel Altyapı Hizmetleri Birimi (UNDP-LIF) koordinasyonunda uygulanacak olan kısmi Hamitköy ve Dumlupınar Kanalizasyon Projesi için imzalar LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda atıldı. İmza töreninde ev sahibi olarak Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı yanında Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Müdürü Stefan Simosas, UNDP-LIF Proje Müdürü Alexandre Prieto ve ekipleri hazır bulundu.

156 Milyon TL yatırım ile 1126 hane kanalizasyona bağlanıyor

18 kilometre uzunluğunda kanalizasyon sisteminin inşasını kapsayan ve 1126 haneyi kanalizasyona bağlayacak çalışmalar için 156 Milyon TL (4.5 milyon Euro) yatırım yapılıyor.

Önceki dönemlerde gerekli altyapı yatırımları yapılmadan çok hızlı büyüme sürecine giren Hamitköy’ün en önemli sorunu kanalizasyondu. 2014 yılında Hamitköy’de kanalizasyona bağlanma oranı %2 civarında iken, son 10 yılda yapılan küçük yatırımlarla Hamitköy’ün yaklaşık %25’i daha kanalizasyon sistemine bağlanmış oldu.

Hamitköy ve Dumlupınar’ın tümünü kapsayan kanalizasyon projesi 2017 yılında hazırlanmış, 2018 yılında ise AB projeye onay vermiş ve uygulanması için gerekli kaynağı ayırmıştı. 2019 yılında LTB’nin tüm projelendirme ve vize işlemlerini tamamlamasına karşın, Avrupa Komisyonu yetkilileri Kıbrıs Cumhuriyeti’nin engel koyduğunu söyleyerek projeyi askıya almıştı.

Başkan Harmancı: “Proje Lefkoşa’nın altyapı ihtiyaçlarını tamamlama yolunda çok önemli bir adım”

LTB Başkanı Harmancı, bu projenin Lefkoşa’nın altyapı ihtiyaçlarını tamamlama yolunda çok önemli bir adım olduğunu vurguladı ve 7 yıl boyunca bu projenin hayata geçmesi için büyük çaba harcadıklarını hatırlattı. Harmancı: “Lefkoşa’nın ve Kıbrıs Türk halkının haklarından ödün vermeyeceğiz, vazgeçmek yok. Bu projenin hayata geçebilmesi için her türlü diplomatik aracı kullandık, ilgili tüm aktörler üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturduk ve nihayetinde süreç olumlu bir şekilde tamamlandı.”

Kazı çalışmalarının en geç Haziran ayı itibariyle başlamasını beklediklerini ifade eden Harmancı, “Çalışmaların trafik ve hayatın gündelik akışı üzerindeki etkisini en asgariye indirmek için önümüzdeki günlerde LTB ekipleri hem yüklenici firma hem de UNDP-LIF yoğun bir çalışma yürütecek” dedi.

2022 yılında tamamlanan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı, Lefkoşa’nın kanalizasyon altyapısının bel kemiğini oluşturmuştu. Bu projeyle Hamitköy’de geniş kapsamlı kanalizasyon çalışmaları yapılmaya başlanacak ve pompa istasyonlarıyla ana sisteme bağlanacak.

“Nihai hedefimiz nüfusu sürekli olarak artan ve büyüyen Hamitköy bölgesinin tümünün kanalizasyona bağlanması. İhale kapsamında kanalizasyona bağlanacak yerlerle birlikte Hamitköy’ün geriye kalanını da kanalizasyon sistemine bağlama çalışmalarımız devam edecek.”

Editör: Burhan CANBAZ