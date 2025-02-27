Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin gazetecilerin tehdit edilmesine sessiz kalmayarak gereken tavrı sergileyeceğini bildirdiğini, bundan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kişmir, Dipkarpaz’daki eşeklerin öldürülmesinde zanlı görülerek İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan, belediye meclis üyesi de olan zanlının olayı takip eden gazetecilere tehditkâr sözler sarf edilmesiyle ilgili Basın-Sen’in dün yaptığı açıklamaya CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’dan yanıt geldiğini belirtti.

Bu konuda yeni bir yazılı açıklama yapan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, konuyla ilgili CTP’nin hassasiyetlerini ortaya koyan Akansoy’a teşekkür etti.

Kişmir, gazetecilerin tehdit edilmesine sessiz kalınmayacağının, CTP’nin gereken tavrı sergileyeceğinin Basın-Sen’le paylaşılmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.

CTP’nin basın ve ifade özgürlüğü konusunda her daim hassasiyet ortaya koyduğunu belirten Kişmir, bu duruşu selamladıklarını da ifade etti.