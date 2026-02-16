Kıbrıs Türk Kızılay’ın Lefkoşa Kuğulu Park’ta hayata geçirdiği “Kış Sabahları Isınıyor” projesi, 18 Şubat’ta sona erecek. Proje, 19 Şubat’tan itibaren Ramazan ayı boyunca Lefkoşa Terminal Merkezi’nde kurulacak “Kızılay İftar Sofrası” ile yerini iftar organizasyonlarına bırakacak.

Kıbrıs Türk Kızılay’dan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Kızılay gönüllüleri ile Kıbrıs Genç Kızılay üyelerinin katkılarıyla yürütülen projede, Kızılay Mobil İkram Aracı’nın iki ay boyunca hafta içi her sabah 06.30–08.30 saatleri arasında hizmet verdiği ifade edildi.

Açıklamada, proje kapsamında, öğrencilerden çalışanlara, esnaftan emeklilere kadar farklı kesimlerden yaklaşık 13 bin kişiye sıcak çorba, ekmek, çay ve poğaça ikram edildiği belirtildi.

- Ramazan ayında iftar sofrası Lefkoşa Terminali’nde kurulacak

Kıbrıs Türk Kızılay’ın 19 Şubat’ta başlayacak Ramazan ayı için hazırlıklarını yoğunlaştırdığı belirtilen açıklamada, bu yıl “Kızılay İftar Sofrası”nın Lefkoşa Terminal Merkezi’nde kurulacağı ve Ramazan ayı boyunca vatandaşlara iftar yemeği verileceği kaydedildi.