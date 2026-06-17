Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) sporcuları, hafta sonu Antalya Kepez Drag Pisti'nde düzenlenen Drag yarışlarında ve Güney Kıbrıs Achna Speedway'de gerçekleştirilen Time Attack Şampiyonası'nda derece sahibi oldu.

KKDSOD tarafından verilen bilgiye göre, sporcular Achna Speedway’den de bir, Antalya Kepez’den de üç kupa almaya hak kazandı.

KKDSOD adına 7 yarışmacının katıldığı Antalya Kepez yarışında, Nissan GT-R R35 aracıyla 11 saniye sınıfında mücadele eden Mehmet Karadeniz birinci, Honda Civic B18 Turbo aracıyla 13 saniye sınıfında mücadele eden Mustafa Menteş ikinci ve Honda Civic K24 Swap aracıyla 12 saniye sınıfında mücadele eden Çağın Garanti de üçüncü oldu.

Öte yandan KKDSOD sporcusu Ateş Tufan, aynı hafta sonu Güney Kıbrıs'taki Achna Speedway’de düzenlenen Time Attack Şampiyonası'nın üçüncü ayağında M3 kategorisinde üçüncülük başarısını elde etti.

KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, sporcuların hem Türkiye'de hem de uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerin Kuzey Kıbrıs motor sporlarının gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, tüm sporcuları tebrik etti.