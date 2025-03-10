KKTC Alevi Kültür Merkezi, Suriye’de Alevi katliamı olduğunu kaydederek, bu zulme sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

Merkez tarafından yapılan açıklamada, Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından Alevilere karşı insanlık dışı muamelelerin giderek şiddetlendiği ve son günlerde yerini katliamlara bıraktığı ifade edildi. Açıklamada bölge ülkeleri ve Birleşmiş Milletler’e acilen harekete geçmeleri talebinde bulunuldu.

Sivillerin korunması için acil eylem planlarının devreye sokulması gerektiğine de vurgu yapılan açıklamada, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na birer mektup verildiği bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’na iletilen mektupların içeriği de paylaşılırken, Suriye’de yaşanan olayların ciddiyetine dikkat çekildi, “HTS’nin Suriye’de katı bir şeriat devleti kurma hedefinin” ülkedeki azınlıklar için büyük endişe kaynağı olduğu ifade edildi.

Batı ve Avrupa medyasının bazı kesimlerinin söz konusu saldırıları “Esad yanlıları ve muhalefet arasındaki çatışmalar” olarak sunduğu belirtilen açıklamada, bu tutumun failleri aklayarak, Alevi kurbanları haksız bir şekilde suçlu gösterdiği ifade edildi.

- “Aleviler barışçıl ve demokratik çözümlerden yanadır”

Alevi topluluğunun her zaman barış içinde birlikte yaşamayı ve demokratik bir iktidar değişimini savunduğu vurgulanan açıklamada, “Ancak bu diyalog ve istikrar çağrıları şiddet ve etnik temizlikle karşılanmaktadır.” denildi.

Alevi Kültür Merkezi, acil eylem çağrısında bulunarak şu talepleri dile getirdi:

“Etnik temizliğin kamuoyu önünde açıkça kınanması, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler nezdinde sorumlulara karşı somut önlemler alınması için diplomatik baskı uygulanması, tehdit altındaki azınlıklara yardım ve koruma sağlanması, suçlulara yaptırımlar uygulanması ve insani yardımların etkin bir şekilde dağıtılmasının sağlanması.”