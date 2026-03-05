Güzelyurt Kaymakamlığı 10-13 Mart tarihleri arası Çamurova atış alanında hava savunma silahları atış faaliyetleri gerçekleştirileceğini duyurdu.

Güzelyurt Kaymakamlığından yapılan açılamada, her gün 08.00-18.00 saatleri arasında yapılacak atışlar nedeniyle can ve mal güvenliği açısından bölgeye girişlerin yasaklandığını bildirildi.

Açıklamada, atışların ardından bölgede patlamamış mühimmatın arama ve imha çalışmalarının süreceği ifade edilirken, serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girilmemesi gerektiği vurgulandı.

Güzelyurt halkı ve çevre köylerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları ve belirtilen tarihlerde yasak bölgeye girmemeleri istendi.