KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Dernek başkanı Faysal Sadıkoğlu oldu.

Dernekten verilen bilgiye göre, genel kurul Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Lefkoşa Şube Müdürlüğü Eğitim Salonunda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Genel Kurul Divanı oluşturuldu.

Kurucu Başkan Doç. Dr. Deniz Erdağ’ın konuşmasının ardından mali rapor oy birliği ile kabul edildi. Başkanlık seçimi ile devam eden genel kurul, oy birliği ile yeni seçilen başkan Faysal Sadıkoğlu’nun konuşması ile devam etti. Genel kurul, dilek ve temennilerle sona erdi.

KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

“Başkan Faysal Sadıkoğlu, As Başkan Tuğşad Ebeoğlu, Genel Sekreter Musa Oytun, Eğitim ve Mali İşler Sorumlusu Deniz Erdağ, Saha Koordinasyon Sorumlusu Derviş Çapkıner, Saha Arazi Sorumlusu Cevdet Çağlar, Basın Halkla İlişkiler ve Medya Sorumlusu Ceyda Yüksel, Kurumsal İletişim Sorumlusu Taruz Güçlüer, Lojistik ve Teknik İşler Sorumlusu Mehmet Bektaş, Faal Üye Selçuk Dağaşan ile Mücahit Erden.”

Kurucu başkan Deniz Erdağ, genel kurulda yaptığı konuşmada, derneğin “6 Şubat 2023’te kaybettiklerinin anısını yaşatmak” amacıyla kurulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“O gün hepimizin yüreğini yakan, asrın felaketi yaşandı… O gece, binalar yıkıldı, umutlar karanlığa gömüldü, yüzlerce can bizden koparıldı. Ve en acısı, Şampiyon Meleklerimizi kaybettik… O pırıl pırıl, tertemiz yürekli çocuklarımızı… Onların adını yaşatmak, onların ruhuna sahip çıkmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. O gün hepimiz şunu fark ettik: Hazırlıklı olmalıyız. Güçlü olmalıyız. Elimizde imkanlarımız, eğitimimiz ve ekipmanımız olmalı ki bir daha keşke demeyelim!”

Bu derneğin, sadece bir kuruluş değil, “bir yemin, bir vicdan borcu, bir insanlık görevi” olduğunu ifade eden Erdağ, bu bilinçle, afetlere karşı en iyi şekilde hazır olmak için eğitimlere büyük önem verdiklerini, Sivil Savunma Daire Başkanlığı ve AFAD ile yaptıkları çalışmaların kendilerini daha bilinçli, daha donanımlı ve daha güçlü bir ekip haline getirdiğini kaydetti.

Sivil Savunmanın, afet bilincinin yayılması ve toplumun eğitilmesi konusunda hayati bir rol oynarken, AFAD’ın büyük felaketlerde organize ve profesyonel müdahaleleriyle bir umut ışığı olduğuna işaret eden Erdağ, şöyle devam etti:

“Biz de, bu iki önemli kurumla iş birliği yaparak, insan hayatını kurtarmak adına en doğru, en hızlı ve en etkili müdahaleleri yapabilecek bir ekibe dönüştük ve bununla da yetinmedik… Önemli protokollere imza attık. Afet anlarında daha koordineli çalışmak, farklı kurumlarla güçlerimizi birleştirerek daha fazla hayat kurtarmak için kritik adımlar attık.

Bugün, derneğimiz Delsar Savox akustik dinleme cihazı, Sava hava kaldırma yastıkları, Lucas açma ve kesme cihazları ve Yangına İlk Müdahale Aracı gibi hayati öneme sahip ekipmanlarla donanmış durumda. Ama sadece bunlarla yetinmiyoruz… Kendi merkezimizin yapımı için resmi çalışmalara başladık. Burası sadece bir bina değil, gelecekte yüzlerce gönüllünün yetişeceği, hayat kurtarma eğitimlerinin düzenleneceği, afetlere karşı hazırlığın en üst seviyeye çıkacağı bir merkez olacak.”

Erdağ, "bugün, bu kutsal bayrağı devretmenin onurunu yaşadığına" da işaret ederek, görevi devralan tüm arkadaşlarına başarılar diledi.

Yeni seçilen dernek başkanı Faysal Sadıkoğlu’nun mesajı ise şöyle:

“Çok kıymetli KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneğine gönül veren yol arkadaşlarım. 2 yıl önce yola çıkarken çok ülvi bir amaç için bir araya gelmiştik. Geride bıraktığımız iki yılda çok çalıştık emek verdik ve bu günkü duruma derneğimizi el birliği ile ulaştırdık. İçimizdeki ateşi söndürmeden doğal afet bilincini mümkün olan her mecrada hafızalara kazımaya devam edeceğiz. Bu bağlamda önümüzdeki iki yıl boyunca Kurucu Başkanımız Deniz Erdağ’dan devraldığımız bayrağı hakkı ile taşıyacağıma inancım tamdır. Bana göstermiş olduğunuz güven için hepinize teşekkürü borç bilirim.”