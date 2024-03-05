Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, Almanya’nın Berlin kentinde bugün başlayan ITB Berlin Turizm Fuarı'nda yerini aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, fuarı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ziyaret etti.

Fuarda KKTC standını ziyaret eden Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tatar ve Ataoğlu ile bir araya geldi.

Fuarla ilgili Bakanlık açıklamasında “Beklentimiz sürdürülebilir turizm yaklaşımı ile hareket eden ülkemizde 2024 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından bilinirliğimizi artırarak gelirler ve turist sayısı açısından 2019 seviyesini yakalamak. Dünya turizmi açısından da beklentimiz toparlanmaya başlayan sektörün 2024’den itibaren gözle görülür bir ivme kazanmasıdır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen ve en büyük uluslararası turizm ve ticaret fuarı olan ITB Berlin Fuarı'nın, turizm ve seyahat sektörlerindeki katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirdiği, ihtiyaç duyulan hizmet alanlarını sunduğu ve ana gelişim trendlerini gösterdiği belirtildi.

Fuarda, oteller, turizm meslek örgütleri, tur operatörleri, sistem sağlayıcıları, hava yolu şirketleri ve araç kiralama şirketlerinin yer aldığı kongre merkezleri, seyahat acenteleri, bilgi ve iletişim teknolojileri, uluslararası turistik dernekler, belediye mühendisliği, hizmetler, turizm, turizm danışma bürosu gibi ürünler sergilendiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, ITB Berlin Fuarı'yla Kuzey Kıbrıs’ın turistik olanaklarını tanıtma, dünya turizm sektörü ile ilişkileri daha da güçlendirme ve dünyadan daha fazla nitelikli turist tarafından tercih edilmesini sağlamanın amaçlandığı ifade edildi.

KKTC standında sektörün yetkili birlikleri, acenteler, oteller, rehberler, sağlık turizmi temsilcileri, restorancılar ve diğer ilgililerin yer aldığı belirtilen açıklamada, ülkeyi global dünyadan uzaklaştıran ambargoları aşmak adına dijital medya, dünyanın yazılı ve görsel medya olanaklarından faydalanmak ve turizmde temel problem olan ulaşım sorununa çözüm üretmek için alternatif ulaşım tedarikçileri ile iletişim sağlayabilme imkanından daha fazla yararlanma hedefinin ortaya konduğu kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, “Uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına Kuzey Kıbrıs markası ile katıldığımız ITB Berlin Kuzey Kıbrıs’taki turizm profesyonellerini dünyanın dört bir yanından gelen mevkidaşlarıyla bir araya getirme fırsatı bulduğumuz önemli bir uluslararası organizasyon. Bu organizasyondan beklentimiz standımızdaki katılımcıların 2024’e yönelik yeni iş birliği olanakları yakalayabilmesi ayrıca gerçekleşecek toplantılar ve seminerlerde sektördeki yenilikler, gelişmeler ile değişimlerden haberdar olmalarıdır” denildi.

Kuzey Kıbrıs için turizm sektörünün toparlanma sürecinde olduğu, olumlu yönde ilerlendiği belirtilen açıklamada, “Beklentimiz sürdürülebilir turizm yaklaşımı ile hareket eden ülkemizde 2024 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından bilinirliğimizi artırarak gelirler ve turist sayısı açısından 2019 seviyesini yakalamak. Dünya turizmi açısından da beklentimiz toparlanmaya başlayan sektörün 2024’ten itibaren gözle görülür bir ivme kazanmasıdır” ifadelerine yer verildi.