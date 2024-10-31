KKTC’nin Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 100 bin euro bağış yaptığı bildirildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre KKTC’nin 2006’dan bugüne KŞK’ ya sağladığı mali yardım toplamı 683 bin euroya yükseldi.

Bağışlarla, komitenin kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilmesi ve ailelerine iade edilmesi amacına katkıda bulunması; uzun yıllardır aileleri etkileyen belirsizliğin sona erdirilmesi hedefleniyor.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderler tarafından 1981 yılında, Birleşmiş Milletler himayesindeki bir anlaşmayla kurulan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi Projesi, 2006 yılında aktif olarak işlev kazandı.

Komite, kayıp şahısların gömülü oldukları yerden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iade edilmesine yönelik misyonlar üstleniyor.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan, şu ana kadar 1051 kişi kimliklendirildi ve usulüne uygun bir cenaze töreni düzenlenerek ailelerine teslim edildi.