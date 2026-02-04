Kolon kesilmesi, yönetmeliğe ve projelere uyulmaması, kaçak kat çıkılması, 6 Şubat depremlerinde yıkım getirdi.

Yaşanan felaketin ardından dikkatler yıkılan binalarla ilgili yargı sürecine çevrildi. Davaların bir kısmında karar açıklanırken birçoğu ise devam ediyor. Hala firari durumda olan sanıklar var. Binlerce kişiye mezar olan binaların ortak noktası ise yapım aşamasındaki kusur ve ihmaller.

- İsias Oteli

Adıyaman'daki İsias Oteli, sembol davalardan biriydi. KKTC'den voleybolcuların da aralarında olduğu 72 kişi hayatını kaybetti.

Kaçak kat çıkılan proje için oluşturulan bilirkişi raporunda tüm sanıklar kusurlu bulundu. Raporda zemin etüdü yapılmadığı ve beton kalitesinin yetersiz olduğu vurgulandı. Ayrıca, deprem yönetmeliğine uyulsaydı yapının yıkılmayacağı da belirtildi.

Otel sahibi ve mimar, 18 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Otel sahibinin oğlu 17 yıla, iki sanık ise 8 yıl 4'er aya mahkum oldu. 16 yıl ceza alan bir sanık için ise yakalama kararı çıkarıldı.

- Galeria Sitesi

Diyarbakır'da 89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi'nde de 3 müteahhit ve inşaat mühendisi, 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gerekçeli karara göre bina, projelere aykırı inşa edildi, zeminin zayıf olduğu bilinmesine rağmen ek önlem alınmadı. Malzeme ve yapı denetimindeki yetersizlikler ile işçilik hataları yıkım getirdi.

-Ezgi Apartmanı

35 kişinin öldüğü Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı’nda, zemin kattaki pastanede kolonların kesildiği öne sürüldü. Soruşturma sürecindeki bilirkişi raporları da bu yöndeydi. Ancak dava dosyasına eklenen son bilirkişi raporunda "Kesilen kolonların binanın yıkılmasında etkisi yok" denildi.

Tespit, tepki çekerken ara kararını açıklayan mahkeme, son raporu kabul etmeyerek yeni bilirkişi raporu talep etti. Firari işletmeciler Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile tutuklu iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı hakkında 876 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Müteahhit ile fenni mesul ise 22 buçuk yılla yargılanıyor. Ezgi Apartmanı ile ilgili 7 belediye personeline de dava açıldı. İnşaat ve tadilat süreciyle bağlantısı olduğu belirtilen sanıklar için 15 yıla kadar hapis istendi.

-Ebrar Sitesi

Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi, en fazla can kaybının olduğu yerlerden biriydi. 22 bloktan 18'i depremin ilk saniyelerinde yıkıldı ve bin 400 kişi yaşamını yitirdi.

Burada da zemin etüdü yoktu. İnşaat, yönetmeliğe uygun yapılmamıştı. Katlardaki birçok kolon, gereken şartları sağlamıyordu. Yeterli denetim ve mühendislik hizmeti de alınmamıştı. Bu hizmetlerin alınmaması, yıkımın ana nedeni olarak değerlendirildi.

Bilirkişi raporu dava sürecine yön verdi. Sitedeki Güvenç Apartmanı ile ilgili karar açıklandı. Müteahhit Ahmet Kara, 17 yıl 6 aya mahkum oldu. Sitenin kurucusu Tevfik Tepebaşı, binayı yapan kooperatifin başkanı Atilla Öz ve Tepebaşı'nın damadı Ahmet Doğan tutuklu bulunuyor. Tevfik Tepebaşı hakkında 22 yıla kadar hapis isteniyor.

-Rönesans Rezidans

Hatay'da Rönesans Rezidans, ilk depremde yan yatarak yıkıldı. Binada 269 kişi can verdi.

İddianamede, statik hesap raporuyla ilgili eksiklikler anlatıldı. Uzmanlar, "kısa kolon" etkisiyle binanın arkaya doğru devrildiğine dikkat çekti. Davanın 4'ü tutuklu, biri firari olmak üzere 8 sanığı var ve 22 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyorlar.