KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK), ulusal ve uluslararası spor diplomasisi, ambargolar, yönetişim becerileri ve bürokrasi gibi konuların ele alınacağı seminer düzenliyor.

Komite’den yapılan açıklamada, “Uluslararası Ambargolar Karşısında KKTC Sporu için Strateji İhtiyacı” başlıklı seminerin 30 Mayıs Perşembe günü 14.00-17.30 saatleri arasında Merit Lefkoşa’da yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, konuşmacı olarak, KKTC MOK Kurucu Başkanı Merhum Ahmet Sami Tocan'ın çalışma arkadaşı ve eski başbakanlardan Hakkı Atun, spor ambargoları bağlamında ülkenin strateji ihtiyacı konusunda tecrübelerini aktarmak üzere Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Türkiye Milli Takımları’nda psikolog olarak görev alan Prof. Dr. Turgay Biçer, spor bilimci Prof. Dr. Caner Açıkada, Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Bankası'nda müzakereci olarak temsil eden Dr. Şahin Yaman’ın katılacağı kaydedildi.

5 oturumda yapılacak seminerin moderatörlük görevini ise gazeteci ve yazar Hasan Hastürer ve spor bilimci Doç. Dr. Nazım Burgul’un üstleneceği belirtildi.