Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl 20.'sini düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde çocuklara özel bir oyun sahnelendi. Van Devlet Tiyatrosu’nun Büyülü Prens oyunu, salonu dolduran çocukları ve ailelerin büyük beğenisini kazandı.

YDÜ AKKM’de yer alan oyunu Ersin Ayhan yazıp yönetirken, oyuncu kadrosunda Gözde Altıntaş, Emir Ali Tercan, Muhammet Taha Taş, Muhammed Çakay, İrem Öztürk, Muammer Turgut, Elif Selçuk, Behice Coşkun, Sıddık Salaz, Mustafa Erdem, Ferhat Lüleci ve Gül Ece Kıralı yer aldı.

Oyuncu performansları, dekor, ışık ve kostüm tasarımları ile seyircinin tam not verdiği oyun dakikalarca ayakta alkışlandı.

Festivalde İstanbul Şehir Tiyatroları sahne alıyor

20. Kıbrıs Tiyatro Festivali, 28 Mayıs Salı akşamı İstanbul Şehir Tiyatroları’nın sahneleyeceği “Cadı Kazanı” oyunu ile devam edecek. Oyun YDÜ AKKM’de yer alacak ve saat 20.30’da başlayacak.

Grand Pasha ve İktisatbank ana sponsorluğunda düzenlenen festivalin, gümüş sponsoru Birinci Global olurken, salon sponsorluğunu Yakın Doğu Üniversitesi, ulaşım sponsorluğunu ise Northern Travel üstleniyor. Wideline, Bel-Koop ve SIBA Limited de festivale katkı koyanlar arasında yer alıyor.

Festival biletleri, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesi ve biletinial.com’dan alınabiliyor.