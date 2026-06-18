Çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı risklere dikkat çekmek ve koruyucu mekanizmaları güçlendirmek amacıyla düzenlenen “Ekranın Ötesi: Dijital Zorbalık, Bağımlılık ve Koruma Sempozyumu” bugün Lefkoşa’da yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde Concorde Tower’da yer alan sempozyumun açılışına, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin yanı sıra bazı bakanlar, milletvekilleri ilgili kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan sempozyumun açılışında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit konuşma yaptı.

Etkinlikte, Bakan Hasipoğlu, Bakan Göktaş’a hediye takdiminde de bulundu.

-Türkiye ile niyet beyanı, BTHK ile iş birliği protokolü imzalandı

Açılış konuşmalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik niyet beyanı imzalandı. Niyet beyanına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasipoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş imza koydu.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile BTHK arasında, “Güvenli İnternet Hizmeti” kapsamında aile ve çocuk paketlerinin internet servis sağlayıcıları aracılığıyla sunulmasına ilişkin iş birliği protokolü de imzalandı.

Program kapsamında, “Yanındayız, Güvendesin” web portalının tanıtımı da yapılarak, dijital zorbalığa ilişkin tanıtım filmi gösterildi. Proje Sorumlusu Eşmen Tatlıcalı, web portalının, sürdürülebilir bir destek sistemi olduğunu, çocuklara ve ailelere “Yalnız Değilsiniz” mesajını verdiğini kaydetti. Tatlıcalı, projeyle; dijital bağımlılık, siber zorbalık ve çocuk hakları ihlallerine hızlı ulaşmanın hedeflendiğini vurguladı.

Etkinlikte aile fotoğrafı da çekildi.

“Ekranın Ötesindeki Riskler: Dijital Zorbalık, Güvenlik ve Koruma”, “Bağlı mı, Bağımlı mı? Dijital Yaşamın Çocuk ve Ergenlere Etkileri” ve “Koruyucu Kalkan: Aile, Okul ve Toplumun Ortak Sorumluluğu” başlıklı oturumların yapılacağı sempozyum, akademisyenler, kamu yöneticileri ve uzmanların katılımıyla gün boyunca devam edecek.