KKTC Teknik Öğretmenler Derneği Başkanı Ahmet Arslan, mesleki eğitimin önemine işaret etti; dünya standartlarını yakalamak için meslek okullarında gerekli şartların yerine getirilmesi ve tam gün eğitime geçilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Aslan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarılar diledi; yeni eğitim-öğretim dönemine başlamanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Arslan, eğitimin yalnızca çocukların ve gençlerin geleceğini değil, toplumun da geleceğini şekillendirdiğini ifade etti. Okulların, öğrencilere sevgi, saygı, ülke sevgisi ve bağımsızlık ruhunu öğreten en etkin yerler olduğunu kaydeden Arslan, bu süreçte fedakârlıkla görev yapan öğretmenlerin rolünün büyük olduğuna dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın fiziki mekânların iyileştirilmesi ve teknik donanımların geliştirilmesi için yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Arslan, Bakanlığın açıklamasına göre bu yıl eğitime 19 yeni okulun daha eklendiğini, toplamda yaklaşık 58 bin öğrencinin ders başı yapacağını aktardı.

“Genel amacımız; hayat boyu eğitimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, bağımsız düşünebilen ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir” diyen Arslan, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sağlık, mutluluk ve başarıyla geçmesini dileyerek tüm öğrenci, öğretmen ve velilere huzurlu bir dönem temennisinde bulundu.