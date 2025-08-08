Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıda sektör temsilcilerinin “KKTC Toplu Taşıma Master Planı”na ilişkin soruları cevaplandırılıp, önerileri alındı.

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Düzce Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ilıcalı’nın yer aldığı toplantıya, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Beksan Bekir Akandere ve birlik yetkilileri katıldı.

-Aydın: “Uygulama aşamasından önce sektörün görüş ve önerileri çok değerli”

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, Toplu Taşıma Master Planı hazırlanması için Mayıs 2023'te Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında protokol imzalandığını hatırlattı.

Protokol kapsamında Düzce Belediyesi’nin projenin hazırlanmasıyla ilgili Bekir Ilıcalı’yı görevlendirdiğini ifade eden Aydın, Ilıcalı’nın, Türkiye’de birçok yerde uygulanan projesi olduğunu söyledi.

Proje kapsamında önce saha çalışmalarının tamamlandığını ve mevcut durum analizleri yapıldığını dile getiren Aydın, hazırlanan projeyle ilgili gerekli makamlara da sunumlar yapıldığını ifade etti. Aydın, bugünkü gündemin, sunumlar neticesinde sektörün kafasındaki soru işaretlerini cevaplandırmak ve önerilerini almak olduğunu belirtti.

“Uygulama aşamasından önce sektörün görüş ve önerileri çok değerli” diyen Ahmet Aydın, bu aşamadan sonra hedefin uygulama aşamasına geçmek olduğunu kaydetti.

-Ilıcalı: “Farklı kesimlerin görüşlerini alıp, projeye en son şeklini vermeye çalışıyoruz”

Düzce Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ilıcalı da, projeyle ilgili farklı dönemlerde toplantı ve sunum yaptıklarını hatırlatarak, “Bu iş tek bir paydaşın yetkisi ve etkisindeki bir çalışma değil” dedi.

Projenin, üniversiteler, taşımacı birlikleri, Ulaştırma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi farklı kesimlerin bir araya gelmesiyle yürütülen bir hizmet olduğunu dile getiren Ilıcalı, “O nedenle yaptığımız projeyi bu kesimlere anlatarak, onların görüşlerini alıyoruz ve en son şeklini vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Bugüne kadar farklı kesimlerle görüşüp, görüş ve önerilerini aldıklarını kaydeden Ilıcalı, bugün de proje hakkında soruları cevaplamak ve önerileri almak adına bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi. Ilıcalı, “Kafalarda soru işaretleri var, o soru işaretlerini cevaplandırmış olalım” dedi.

-Akandere: “Sorularımıza yanıt aldığımız takdirde her türlü katkıyı koymaya hazırız”

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Beksan Bekir Akandere ise, toplantıların basına açık olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, her şeyin şeffaf, doğru ve adil bir paylaşım çerçevesinde olmasını umut ettiklerini dile getirdi.

Mevcut projenin birçok kısmında yer aldıklarını, Türkiye’de Düzce’ye gidip incelemelerde ve saha çalışmasında bulunduklarını belirten Akandere, projenin geldiği nokta ve içeriğinin en önemli kısım olduğunu söyledi.

Akandere, sektörden ekmek yiyen kişiler olarak mevcut gelir-giderin ne pozisyona geleceği, işin nasıl idame edileceği, mevcut borçların ne olacağı, hisse payının nasıl şekilleneceği, üniversitelerin bu projenin neresinde olacağı ve ortakların kimler olacağı gibi konuların önemine dikkat çekti. Akandere, bugün yazılı olarak birçok soruyu aktaracaklarını kaydetti.

Daha detaylı inceleme yapmak için projenin taslak sunumunun taraflarına verilmesini isteyen Akandere, “Siz de hak verirsiniz ki bu bizim ekmeğimiz, bu bizim işimiz” dedi. Toplu taşımacılığın çok daha iyi bir noktaya gelmesinin herkesin arzusu olduğunu dile getiren Akandere, “Şirketleşme mi? Kooperatifleşme mi? Nasıl bir yol izleyeceğiz merak ediyoruz” diye konuştu.

Akandere, sorularına yanıt aldıkları takdirde her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.