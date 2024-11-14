KKTC üniversitelerinde öğrenim gören KKTC uyruklu erkek öğrencilerin askerlik erteleme işlemlerini üniversiteler, Yüksek Öğrenim Dış İlişkiler Dairesi (YÖDİD), ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü iş birliğinde Yüksek Öğrenim Burs ve Bilgi Sistemi (YÖBİS) üzerinden online yapılabileceği açıklandı.



YÖDİD'den yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 öğretim yılı güz dönemi için toplam 5 bin 967 öğrenci askerlik erteleme işlemi yaptı.



Açklamada, herhangi bir sebepten dolayı toplu askerlik erteleme işlemleriyle, askerliği ertelenemeyen öğrencilerin ve KKTC üniversiteleri dışındaki bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin, askerlik erteleme işlemlerini şahsen yürütmeleri gerektiği kaydedildi.

Askerliği ertelenemeyen öğrencilerin, ülke giriş-çıkışlarında sorun yaşamamaları adına, askerlik erteleme işlemlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmeleri gerektiği de belirtildi.

Askerlik erteleme işlem sonuçları; https://yobis.mebnet.net adresindeki "Askerlik Durum Sorgulama" bölümünden takip edilebiliyor.