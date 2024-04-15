Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel’in himayelerinde “KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Stratejileri Paneli” bugün Girne Acapulco Otel’de başladı.

Üç gün sürecek panel, Ankara Üniversitesi Rektörünün başkanlığında, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Uluslararası Bilişsel Davranış Terapileri Derneği (International Cognitive and Behavioural Psychotherapies Society) ile Gönyeli-Alayköy Belediyesinin paydaş olarak katkılarıyla Acapulco Hotel’in sponsorluğunda yapılıyor.

Açılış konuşmalarıyla başlayan Panel çerçevesinde çarşamba günü yapılacak toplantı sonunda oluşturulacak taslak rapor, Başbakanlığa sunulacak.

Açılış konuşmalarının ardından Uluslararası Bilişsel Davranış Terapileri Derneğinin bireylerin ve kurumların uyuşturucuyla mücadeledeki katkılarını onurlandırmak ve bu alandaki bilinçlendirme çabalarını teşvik etmek amacıyla hazırladığı ödül töreni yer aldı.

-Üstel: “Bu zorlu mücadelede daha bilinçli ve etkin adımlar atmayı umut ediyoruz”

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, Üstel, Panele katılan herkese teşekkür ettiği konuşmasında, “Bugün, uyuşturucu ile mücadele konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağımız bu platformda bir aradayız.” dedi.

Gençler ve çocukların geleceği adına bu süreçte emek veren herkese minnettar olduğunu dile getiren Üstel, gelecek nesiller için umut dolu bir yarın inşa edebilme temennisinde bulundu.

Yeni stratejiler geliştirip, yenilikçi yaklaşımların ele alınacağını dile getiren Üstel, uzmanlar tarafından sunulacak bilgilerle, bu zorlu mücadelede daha bilinçli ve etkin adımlar atmayı umut ettiklerini belirtti.

Panelin, KKTC BaşbakanlıkUyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun "Avrupa Okullarda Alkol ve Diğer Uyuşturucuların Kullanımı Araştırması" (ESPAD) verileri bağlamında son derece önemli bir toplantı olduğunu dile getiren Üstel, 2023 verilerine göre alkol kullanımının yüzde 57,4 gibi yüksek bir oranda olduğunu belirtti.

“Bu rakam gençlerimizin karşı karşıya olduğu risklerin boyutunu ve bu bağımlılık yapıcı maddelerin genç nüfus üzerindeki etkisini açıkça ortaya koymaktadır.” diyen Üstel, özellikle esrar kullanımının yüzde 3.8 seviyesinde olmasının gençler arasında ne kadar yaygın olduğunu ve mücadelenin de acil olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Panelin amacının verileri temel alarak, gençleri zararlı alışkanlıklardan koruyacak ve onları sağlıklı bir geleceğe yönlendirecek stratejiler geliştirmek olduğunu dile getiren Üstel, “Sizlerin bu konuda vereceği katkılar, gelecek nesillerimiz için çok değerli ve hayati öneme sahiptir.” dedi.

Üstel, Panel sonunda KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu tarafından formalize edilecek taslak raporun kendilerine ulaştırılmasını takiben, sürecin yürürlüğe girmesinin de takipçisi olacağını belirtti.

-Amcaoğlu

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bürokrat kimliğiyle uyuşturucu ile mücadele konusundaki çalışmalarını dile getirerek, beleidye başkanı seçilmesinin ardından da uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık yaratma noktasında çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun 2014 yılında kuruluşuyla kurumsal mücadele anlamında adım atıldığını söyleyen Amcaoğlu, denetimli serbestlik konusunda eğitim ve test bağlamındaki eksikliklerin giderildiğini, önemli bir noktaya gelindiğini belirtti.

Uyuşturucu kullananların da ailelerinin de büyük zorluklar yaşadığını dile getiren Amcaoğlu, kullanıma başlamadan önlemenin önemine vurgu yaptı.

-Hatipoğlu

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, bugünkü Panelle yeni ve efektif stratejileri belirlemek için bir adım atıldığını, uyuşturucu ile mücadelede etkili çözümler üretebilmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Hatipoğlu, toplumun dinmek bilmeyen yarasına merhem olmak için bir taslak rapor hazırlanacağını bu hedef doğrultusunda çalışacaklarını ifade etti.

- Bekiroğulları

Uluslararası Bilişsel Psikoterapiler Derneği Başkanı ve KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Eğitim Danışmanı Zafer Bekiroğulları, yapılan iş birlikleri ve çalışmalarla ilgili bilgi verdiği konuşmasında, ekibine ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Kırok

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Turgay Kırok, uyuşturucunun tüm dünayayı etkileyen global sorun olduğuna işaret ederek, mücadelenin sadece polisin çabalarıyla gerçekleştirilemeyeceğini paydaş sayısının artmasıyla başarının da artacağını belirtti.

Kırok, uyuşturucu konusunda farkındalık yaratma noktasında medyaya görev düştüğünü ancak verilen bilgilere dikkat edilmesi yanlış bilgiler verilmemesi gerektiğini söyleyerek, uyuşturucu yaşının 11’e düştüğü yönünde paylaşılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını, başlama yaşının sıklıkla 15-24 yaş arası olduğunu dile getirdi.

-Ünüvar

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise online projeksiyon üzerinden yaptığı konuşmasında KKTC’ye her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söyleyerek, eğitimcilere verilecek eğitimin önemine vurgu yaptı.

-İlhan

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da iş birliği içinde ilerleyeceklerini, uyuşturucunun sağlık, güvenlik ve sosyal alanları etkileyen bir sorun olduğunu deneyimlerini paylaşarak mücadeleyi iyi bir noktaya taşıyacaklarını belirtti.

-Dağlıoğlu

Ankara Üniversitesini temsilen Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Adli Toksikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nebile Dağlıoğlu da uyuşturucu ile mücadelede sahada çalışanlara eğitim verilmesi noktasının önemine vurgu yaparak, eğitimcilerin eğitilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

-Sarıgüzel

TC. Polis Akademisi Öğretim Görevlisi, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Sarıgüzel de KKTC ile uyuştucu ile mücadele alanında iş birliklerinin devam ettiğini söyleyerek, bu Panelde de tecrübelerini paylaşacaklarını, buradaki tecrübelerden de kazanım elde edeceklerini belirtti.

-Koç

1. Sınıf Emniyet Genel Müdürü Erdem Koç, sahip oldukları tecrübeyi, paylaşmak için Panelin önemli bir fırsat olduğunu dile getirerek, KKTC’ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

-Kurtoğlu

Kaçakçılık İstihbarat Harekat Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu da son yıllarda geleneksel uyuşturucuların evrim geçirerek kimyasal uyuşturucuların ortaya çıktığını ve konunun önemli bir uluslararası sorun haline geldiğini belirtti.

Uluslararası iş birliklerinin bu nedenle önem kazandığını söyleyen Kurtoğlu, Türkiye’nin mücadeleye sıfır tolerans ile devam ettiğini, KKTC’ye de her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından Uluslararası Bilişsel Davranış Terapileri Derneğinin “Toplum Bilinçlendirme ve Koruma, Medya ve İletişim, Eğitim ve Öğretim, Bilimsel Araştırma ve Katkı, Toplumsal Değişim ve Katılım, Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele ve Dernek İş Birliği, Öncü Sağlık Hizmetleri ve Toplumsal Katkı, Liderlik ve Toplumsal Değişim” alanlarında verdiği ödüller sahiplerine takdim edildi.