KKTC İstatistik Kurumu, “Hanehalkı İşgücü Anketi 2025 yılı II. Çeyrek” sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ülkede toplam işsiz sayısı 8 bin 487 kişi olurken, işsizlik oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

Açıklanan verilere göre, KKTC genelinde toplam istihdam 181 bin 203 kişi olarak kaydedilirken; istihdam oranı yüzde 48,4, işgücüne katılım oranı ise yüzde 50,7 olarak hesaplandı.

Erkeklerde istihdam oranı yüzde 60, işgücüne katılım oranı yüzde 61,8; kadınlarda ise istihdam oranı yüzde 35,3, işgücüne katılım oranı yüzde 38,1 olarak belirlendi.

-Kadınlarda işsizlik oranı daha yüksek

KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Sövüda Besimler tarafından yapılan açıklamada, işsizlik oranının erkeklerde yüzde 2,9, kadınlarda ise yüzde 7,3 olarak tespit edildiği belirtildi. 15–24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19,1 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 29,1 olarak açıklandı.

-İstihdamın yüzde 75,4’ü hizmetler sektöründe

Sektörel dağılıma bakıldığında, toplam istihdamın yüzde 75,4’ünün hizmetler sektöründe yoğunlaştığı görüldü. Tarım sektörünün payı yüzde 3,7, sanayi sektörünün payı yüzde 11,1, inşaat sektörünün payı ise yüzde 9,8 olarak açıklandı. KKTC genelinde 6 bin 790 kişinin tarım sektöründe istihdam edildiği kaydedildi.

-İşgücüne dahil olmayan nüfusun önemli bölümü eğitimde

Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 49,3’ünü işgücüne dahil olmayanlar oluşturdu. İşgücüne dahil olmayanlar arasında en büyük payı yüzde 29 ile eğitimine devam edenler aldı. Bunu yüzde 26,5 ile ev işleriyle uğraşanlar ve yüzde 23,5 ile emekliler izledi.

-Atıl işgücü oranı yüzde 6,9

Ankette yer alan tamamlayıcı göstergelere göre, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan “atıl işgücü” oranı yüzde 6,9 olarak hesaplandı.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 5,5, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 5,9 olarak tahmin edildi.