Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), fiber optik protokolünün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan “Elektronik Haberleşme Altyapısının Geliştirilmesine İlişkin Protokol” ile ilgili Meclis ve kamuoyunda sürdürülen tartışmaların, bu protokol ile sağlanması gereken yararın çok ötesinde yıpranmalara ve zararlara neden olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, “Yeterli olgunlukta olmadığı konu ile doğrudan ilgili olan KKTC hükümeti üyeleri tarafından da kabul edilen söz konusu protokol ile ilgili tartışmaların geldiği durum hem toplumsal ilişkileri hem de Türkiye-KKTC ilişkilerini olumsuz şekilde etkilemektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “kabul edilemez” olarak nitelendirilen bu gelişmenin önlenmesi bakımından protokol ile ilgili onay sürecinin bir an önce askıya alınmasının önemli olduğu kaydedildi.

KKTC’de haberleşme alt yapısının güncellenmesine ve altyapının dijital dönüşüm için ihtiyaç duyulan seviyeye taşınmasına acil olarak ihtiyaç olduğu vurgulanan açıklamada, yeniden değerlendirme sürecinde yerel yatırımların ve iş gücünün korunmasının da mutlaka dikkate alınması, KKTC haberleşme alt yapısının geleceğiyle birlikte toplumsal birlik ve dayanışmanın da aynı özenle korunup, geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Elektronik Haberleşme Altyapısının Geliştirilmesine ilişkin protokolün bu anlayışla yeniden ele alınması talep edilen açıklamada, halka ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına, görüşlerini olgunlukla ve sağduyulu bir şekilde dile getirme çağrısı yapıldı.