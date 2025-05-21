Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde KKTC'de kaçak kaldığı tespit edilen 6 kişi tutuklandı; Girne’de meydana gelen kavgada tutuklanan iki kişinin de ülkede ikamet izinsiz oldukları belirlendi.

-İkamet izinsiz 6 kişi tutuklandı

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, KKTC’de yasal statüsü bulunmadan ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

- Girne'deki kavgada 2 tutuklu

Öte yandan, Girne’de bugün saat 01.30 sıralarında, aralarında alacak verecek meselesi bulunan O.I. (E-21) ile O.E.M. (E-24), yüksek derecede alkollü içki tesiri altında birbirleriyle kavga etti. Her iki şahıs da olay yerinde suçüstü yakalanarak tutuklandı. Polis tarafından yapılan muhaceret kontrollerinde, şahısların ülkede yasal statülerinin bulunmadığı ve ikamet izinsiz olarak KKTC’de bulundukları tespit edildi.