Rum yönetiminin, KKTC’deki eski Rum mallarının alım-satımı ile uğraştıkları için “gaspçı oldukları” gerekçesiyle tutukladığı Ilona Lesko ve Melinda Ladayi isimli iki Macar kadının yargı süreci dün Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Politis “Gaspçıların Hesaplarında 271 bin 744 Euro… İki Macar Zanlı İsnat Edilen Suçlamaları Kabul Etmedi” başlıklı haberinde Lesko ve Ladayi’nin avukatlarının, diğer benzer davalardakinin aksine, ön itirazda bulunmadığına dikkat çekti.

Habere göre “Cyprus Constructions” şirketi ile, şirketin Girne ve Gazimağusa bölgelerinde inşa ettiği sitelerdeki evlerin satışı konusunda iş birliği yapmakla suçlanan Lesko ve Ladayi’ye 63 suç isnat edildi. İsnat edilen suçlar arasında “suç işlemek için teşekkül oluşturmak, kabahat işlemek, başkasına ait taşınmaz mal üzerinde hileli işlem, başkasının adına kayıtlı araziyi kullanmak, sahtekarlık ve yasa dışı faaliyetlerden edinilen geliri aklamak” bulunuyor.

Dünkü duruşmada “sahtekarlık ve yasa dışı faaliyetlerden edinilen geliri aklamak” bağlamında sanıkların banka hesaplarında, başlangıcı bilinmeyen bir zamandan 26 Eylül 2024’e kadar, “yasa dışı faaliyetlerden olduğunu bildikleri halde” elde ettikleri 271 bin 744 euro bulunduğu öne sürüldü.

Ilona Lesko’nun avukatı Rikkos Mappuridis müvekkilinin, davanın görüleceği 24 Şubat 2025’e kadar şartlı tahliyesini istedi. Mahkeme başkanının bu konudaki kararını bugün vereceği kaydedildi.

Gazete Melinde Ladayi’nin avukatlığını Konstantinos Hristoforu’nun üstlendiği bilgisini de verdi.