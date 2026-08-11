Mısır uyruklu 34 yaşındaki bir kişinin dün, KKTC’den temin ettiği iddia edilen tütün ürünleriyle Ayia Napa’da yakalandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, tasarrufunda kaçak tütün ürünleriyle birlikte 25 bin euro nakit para bulunan şahsın gözaltına alındığını yazdı.

Haberde, şahsın dün, “Mağusa Bölgesi” Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve aleyhinde 4 günlük tutukluluk emri verildiği ifade edildi.

-Polis nezarethaneleri dolup taştı

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki polis nezarethanelerinin de Merkezi Cezaevi gibi aşırı kalabalık olduğunu ve zanlıların yerde yatmak zorunda kaldığını yazdı.

Lakadamya’daki nezarethanenin kapasitesinin 40 kişilik olduğunu, ancak şu an içerde 77 kişi bulunduğunu kaydeden gazete, durumun diğer nezarethanelerde de böyle olduğunu belirtti.

Haberde, nezarethanede kalanların sağlık ve güvenlik sorunları yaşadığı ve insan haklarından mahrum olduğu ifade edildi.