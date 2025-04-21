Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) arasında uzun yıllardır sürdürülen iş birliği protokolü, sürdürülebilir çevre vizyonu çerçevesinde yenilendi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya, bu ortaklıkla, deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdürülecek.

Yenilenen protokol, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Kaplumbağaları Koruma Derneği Başkanı Kutlay Keço tarafından imzalandı.

İmza törenine ayrıca, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Marka İletişimi Uzmanları Gülten Karanfiloğlu ve Ertan Berksu, Kaplumbağaları Koruma Derneği Proje Koordinatörleri Robin Snape, Damla Beton ile Proje Sorumlusu Simge Oy katıldı.

- Küçüközdemir: “Doğal yaşamı korumaya destek olma misyonumuzla ‘Kaplumbağalarımız Korumamız Altında’ diyoruz”

Protokol imza töreninde konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, çevreye katkı sağlayan sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan deniz kaplumbağalarının korunmasının, kendileri için ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

“Kaplumbağalar Korumamız Altında” sloganıyla yürüttükleri bu projenin, sürdürülebilir çevre vizyonlarının temel parçalarından biri olduğuna dikkat çeken Küçüközdemir, doğaya katkı sağlayan bu tür projelerin yaygınlaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Küçüközdemir, “Yıllardır SPOT ile yaptığımız iş birliğimizle hem toplumsal farkındalık oluşturduk hem de bu projeyi sahiplenen kurum ve bireylerin sayısının artmasını sağladık. Bu da bizim için büyük bir motivasyon kaynağıdır” dedi.

- Keço: “Bu değerli iş birliği ile çalışmalarımıza güç katıyoruz”

Kaplumbağaları Koruma Derneği Başkanı Kutlay Keço ise açıklamasında, yıllar içinde geliştirerek sürdürdükleri projelere dair bilgiler verdi. Akdeniz sahillerinin, deniz kaplumbağalarının en yoğun üreme alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Keço, yerel gönüllülerle birlikte yurt dışından gelen öğrencilerin de katkılarıyla bu çalışmaları daha da ileriye taşıdıklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in desteğini sürdürmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Keço, “Bu iş birliği sayesinde koruma çalışmalarımız daha geniş kitlelere ulaşarak etkisini artırıyor.” ifadelerini kullandı.