KKTC’den 5 izci ve bir lider, 21-26 Nisan tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenecek 57. Alay Şehitleri Anma ve Milli Bilinç Kampı'na katılmak üzere Türkiye’ye gidiyor.



İzci Lideri Hasan İnce önderliğinde kampa katılacak olan izciler Ratip Sezer, Tungay Özkaracan, Arda Yüksel ve Barlas Erce Öztürk, hem KKTC’yi temsil edecek hem de Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simge noktalarından biri olan Çanakkale’de tarih bilinci kazanacak.



Kamp boyunca genç izciler, 57. Alay’ın destansı direnişini yerinde öğrenme fırsatı bulacak; yürüyüşler, anma törenleri ve tarih anlatımlarıyla geçmişe tanıklık edecek. Etkinlik, izcilerin milli değerler ve tarih bilinciyle yetişmelerine katkı sağlayacak.



Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Başkanı Hakan İnce, organizasyona dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Çanakkale, Türk milletinin fedakârlık ve direniş ruhunun simgesidir. Genç izcilerimizin bu tarihi yerleri görerek, şehitlerimizin hatırasını yerinde öğrenmeleri çok kıymetli. Onların hem KKTC’yi en güzel şekilde temsil edeceklerine hem de döndüklerinde bu bilinçle topluma örnek bireyler olacaklarına inanıyorum. İzcilik sadece kampçılık değil, aynı zamanda tarih, kültür ve değerlerle büyümektir.”

KKTC’li izcilerin Çanakkale’deki bu temsiliyeti, iki ülke arasındaki gönül bağlarının genç nesiller aracılığıyla güçlenmesine de vesile olacağı belirtildi.