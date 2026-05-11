KKTC’li Sanatçı Ceyhan Özyıldız, Gaziantep’te düzenlenen V. Uluslararası Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali’nde “Hacı Bektaş-ı Veli” özel ödülüne layık görüldü.

Özyıldız tarafından yapılan açıklamaya göre, festival 4–9 Mayıs tarihleri arasında, Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde, Gaziantep Valiliği, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Uluslararası Eser Sahipleri Birliği (BEYTÜM) tarafından düzenlendi.

Etkinliğe Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden akademisyen ve sanatçılar katıldı.

Etkinliğin açılışında ilkinden itibaren festivale katkı koyan ülke temsilcilerine ödül plaketleri, katılımcılara da teşekkür belgeleri verildi. Bu bağlamda Ceyhan Özyıldız'a da 'Hacı Bektaş-ı Veli' özel ödülü takdim edildi.

Özyıldız, ilk kez Azerbaycan dışındaki bir ülkede gerçekleştirilen etkinlikte “Kıbrıs Türk Şiiri” konulu bir konferans verdi.

Özyıldız, BEYTÜM yetkilileriyle programda olmayan bir de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ülke yazarlarının eserlerinin Uluslararası Eser Sahipleri Birliği koordinasyonu, bilgi ve tecrübesiyle, özellikle başta Azerbaycan Türkçesi olmak üzere, diğer dillere çevrilmesi hususunda bilgi alışverişinde bulunuldu.