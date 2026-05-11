BiCareInsurance Limited, düzenlediği bilgilendirme etkinliğinde sağlık sigortalarına ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı.

Birinci Plaza’da yer alan Meral Tekin Birinci Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Sağlık Sigortası Satış Yetkilisi Aysun Çetin katılımcılara yönelik detaylı bir sunum yaptı.

Çetin sunumunda; sağlık sigortası türleri, teminat kapsamları, avantajları ve sigorta seçiminde dikkat edilmesi gereken temel unsurları ele aldı.

Bireylerin ihtiyaçlarına uygun poliçe seçiminin önemine değinen Çetin, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Sağlık sigortalarının yalnızca hastalık durumlarında değil, koruyucu sağlık hizmetleri açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Çetin, özel sağlık sigortası ile tamamlayıcı sağlık sigortası arasındaki farkları ayrıntılı şekilde anlattı.

Teminat kapsamları, prim belirleme kriterleri ve poliçe seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında da bilgi veren Çetin, doğru sigorta tercihi için bilinçli karar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Sigorta yaptırırken yaş, mevcut sağlık durumu ve bütçe gibi faktörlerin göz önünde bulundurulmasının önemine dikkat çeken Çetin, ayrıca anlaşmalı sağlık kuruluşu ağının genişliği ile teminat limitlerinin de belirleyici unsurlar arasında yer aldığını söyledi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, soru-cevap bölümünde sağlık sigortalarına ilişkin merak edilen birçok konu ele alındı.

Etkinliğe Near East Hayat Genel Müdürü Cengiz Ertürk ile BiCareInsurance Genel Müdür Yardımcısı Ela Kansu da katıldı.

Etkinlikte katılımcılara sağlık güvencesi açısından sigortanın önemi vurgulanırken, katılımcılar hem genel bilgilere hem de uygulamaya yönelik detaylara erişme fırsatı buldu.