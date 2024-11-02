Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu Ankara Hilton Otel’de yabancı diplomatlara resepsiyon verdi.

KKTC’yi MasterChef yarışmalarında birçok ödül kazanarak temsil eden Tanya Kilitkayalı, bu özel gecede Kıbrıs Türk mutfağının çok özel lezzetlerini hazırladı.

Şef Tanya Kilitkayalı’nın sunduğu Kıbrıs kültürünü yansıtan, börülce salatası, patates köftesi, fırın kebabı ve ceviz macunu tatlısı, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Gecede konuşan Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC’nin gastronomi alanında gelenekleri ve münhasır tarihiyle öne çıkan bir marka yolculuğunda ilerlediğini söyledi.

Korukoğlu, adanın coğrafi konumu, iklimi ve başta Osmanlı olmak üzere önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmasının bir sonucu olarak Kıbrıs Türk mutfağının Akdeniz mutfağının en özgün zengin örneklerinden birisi olarak önlerine çıktığını ifade etti.

Şef Tanya Kilitkayalı ise gecede konuklar ile tek tek ilgilendi ve yemeklerin içerikleri hakkında bilgi verdi.