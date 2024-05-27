T&T Havalimanı İşletmeciliği ile Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği “Klasik Otomobil Şöleni” Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirildi.

Giden yolcu girişindeki yolda yapılan “Klasik Otomobil Şöleni”nde Havalimanına gelen yolcular klasik araçlarla fotoğraf ve video çektirdi, yolcular ve havalimanına araçları görmeye gelenler DJ Hass- E’nin 60’lı, 70’li, 80’li yıllara ait çaldığı müziklerle eğlendi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Akın Demirağ, Kulübün yeni Ercan Havalimanı’nda organize ettiği “Klasik Otomobil Şöleni”nin yüksek bir katılımla gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Etkinliğe, Tepebaşı, Çatalköy, Esentepe gibi uzak bölgeden de katılımın olduğunu ifade eden Demirağ, yerli-yabancı kulüp üyelerinin katılım gösterdiği organizasyona katkısı bulunan sponsorlar ve T&T’ye teşekkür etti.

“Klasik Otomobil Şöleni”ne katılan T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı, klasik araçların sadece teknolojik hatıralarla değil, kendilerine özgü tasarımları, estetik çekicilikleri ve döneminin teknolojisinin müthiş birer örneği olduğunu belirtti ve etkinlikle yolcular ve halkı geçmişe dönük bir nostaljik yolculuğa çıkardıklarını söyledi.

Turanlı, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü ile birlikte gerçekleştirilen etkinliğin geleneksel olmasını temenni ederek, katılımcılara teşekkür etti. Klasik Otomobil Şöleni kokteylle son buldu.