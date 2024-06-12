Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve GIZ International Services tarafından yürütülen, eunite: SME Projesinin açılış etkinliği yapıldı.

Concorde Tower Lefkoşa’da saat 11.15’te başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan, Avrupa Komisyonu Yapısal reform Destek Genel Müdürlüğü (DG Reform) Genel Müdür Vekili Judit Rosza ekonomide rekabet edebilirliğin artırılmasının Avrupa Komisyonu açısından önemine dikkati çekti ve KOBİ’lerin ekonomilerin bel kemiğini oluşturduğunu söyledi.

KOBİ’lerin finansmana ulaşabilmelerinin önemli olduğunu kaydeden Rosza, bu amaçla AB’nin 4 milyon euroluk bir yatırım yapacağını, mentorluk, eğitim, maddi destek sağlayarak Yeşil hat ticaretindeki zorlukların ve engellerin aşılması adına kararlılıkla çalışacağını belirtti.

-Yürükoğulları

Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Direktörü Selçuk Yürükoğulları da AB’nin Kıbrıslı Türklerin refahının artırılması için sürdürdüğü projelerin öneminin farkında olarak, Yeşil Hat Tüzüğünden daha fazla ve etkin yararlanılmasına katkı sağlayacak projenin uygulamaya konmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özel sektörün hem teknik hem mali açıdan desteklenmesinin önemine değinen Yürükoğulları, projenin genişleyerek devam etmesini dileyerek “KOBİ’lerimizin AB standartlarında iş yapabilmesi ve başarılı olması amacımızdır” diyerek iş birliği için teşekkür etti.

-Klein

GIZ International Services Bölge Müdürü Stefanie Klein da ortaya koyulan projenin kurumlar arası iş birliğinin temelini oluşturacak bir köprü vazifesi göreceğini söyleyerek vizyonun çok net, KOBİ ve yeni kurulan şirketleri güçlendirme amacı taşıdığını aktardı.

Bunun için, inovasyon ve girişimciliğin artırılmasının şart olduğunu belirten Klein, tarımsal gıdadan teknolojiye KOBİ’lerin yeni pazarlara açılmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Klein, KOBİ’lerin “hayaller, özlemler ve geçim kaynağı” demek olduğunu anlatarak, böylesi geniş tabanlı iş birlikleriyle, birlikte geleceğe umutla bakılacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından eunite:SME Modül Lideri Margaret Bateson katılımcılara projenin sunumunu yaptı.

Eunite:SMA Projesi, Yeşil Hat kapsamında artırılacak ticaret hacmi ve KKTC’deki KOBİ’lerin AB tek pazarına entegrasyonu yoluyla Ada çapında ekonomik yakınlaşmaya önemli ölçüde katkıda bulunmayı hedefliyor.