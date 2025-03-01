Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği'nin (KÖDER) 2. Olağan Genel Kurulu dün Lefkoşa’daki İş Kadınları Derneği Köşk binasında yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Şenay Ekingen’in açılış konuşması ile başlayan genel kurulda Nezire Gürkan’ın başkanlığında divan oluşturuldu. Faaliyet ve Mali Rapor okunarak onaylanmasının ardından Yönetim Kurulu’nun ve diğer kurulların seçimi gerçekleştirildi. KÖDER Tüzüğü 20.Madde (b) şıkkının değişiklik önerisi kabul edilerek, değiştirildi ve son olarak dilek-temenniler ile 2.Genel Kurul tamamlandı.

-Ekingen: “Kalıcı eserler üretmenin heyecanıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, açılış konuşmasında, dernek kurucu üyelerinden, Disiplin Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil’in annesi Havva Ramadan Cemil’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi, başsağlığı diledi.

KÖDER’in kısa sayılabilecek tarihinde değerli çalışmalar yaptığını belirten Ekingen, KÖDER tarafından “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız" belgesel serisi kapsamında 28 belgesel çekildiğini, üç kitap çıkarıldığını belirtti.

Ekingen, bugüne kadar, ”Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisi kapsamında 24 belgeseli toplumla buluşturduklarını, dört belgeseli de bu yıl içinde halka buluşturacaklarını; üç kitap çıkardıklarını ve dördüncü kitabın da baskıda olduğu bilgisini paylaştı. Ayrıca, sergiler yaptıklarını, KÖDER’in kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaynak kitap olarak kullanılması onayı aldığını ve okullarla iyi bir iletişim içinde olduklarını aktardı.

Yeni dönemde çalışmalarının çeşitlenerek devam edeceğini belirten Ekingen, “Kadın öykülerini genç kuşaklara anlatma misyonu, gelecek kuşaklara hayatımıza değer katan kadınlarla ilgili somut ve nitelikli kaynaklar bırakmak hedefine ulaşırken, bu alanda bir ilk olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Yeni dönemde görev alacak KÖDER kurulları şöyle:

“Yönetim Kurulu: Şenay Ekingen, Gülev Sıdal, Göksel Düzgün, Şengül Kırmızı, Murat Obenler, Deniz Öztürk, Fatma Kınış, Sevilay Cangül, Şerife Korucan, Münevver Ebedi ve Tacan İbrahimoğlu. Disiplin Kurulu: Işın Ramadan Cemil, Birgül Beyatlı ve Fatma Özok. Denetleme Kurulu: Sansel Soyel, Nezire Gürkan ve Gülgün Serdar.”