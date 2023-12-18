: Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) heyeti arasında, Meksika'da 4 Aralık'ta başlayan 5. tur barış müzakereleri sona erdi.

Başkent Meksiko'da görüşen hükümet heyeti ile ELN temsilcilerinin, "adam kaçırma ve fidye eylemlerinin son bulması" hususunda mutabakata vardığı bildirildi.

Kolombiya Hükümeti Heyeti Başkanı ve eski M-19 (19 Nisan Hareketi) üyesi Vera Grabe, yaptığı açıklamada, ülkede ulusal bir barışın sağlanması yolunda "önemli" bir adım attıklarını söyledi.

Devlet ile ELN arasında halihazırda devam eden ateşkese değinen Grabe, bunun uzatılması için müzakerelerin sürdüğünü ve ELN'nin elinde tuttuğu rehinlerle ilgili bilgi aktarma sözü verdiğini belirtti.

ELN tarafının başmüzakerecisi Pablo Beltran da (İsrael Ramirez) ateşkesin şubat ayının sonuna kadar uzatılabileceğini dile getirerek, "Ateşkes mümkün görünüyor ancak bu süreçteki en büyük sorunumuz ELN saflarında bir düzine aşkın kişinin öldürülmesidir." ifadesini kullandı.