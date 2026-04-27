Kolombiya’nın güneybatısında düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişi öldü 40'tan fazla kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Cauca yönetim bölgesine bağlı Cajibio kasabasındaki Pan-Amerikan kara yolunda dün gece bombalı saldırı düzenlendi.

Adli Tıp Enstitüsünden (IML) yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin 5’inin çocuk olduğu, toplam can kaybının 20’ye ulaştığı, yaralı sayısının ise 40’ın üzerinde olduğu kaydedildi.

Cauca Valiliği, bombalı saldırıda yaşamını yitirenler nedeniyle bölgede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Öte yandan, ordudan alınan bilgilere göre saldırı, Pan-Amerikan kara yolunun El Tunel mevkiinde gerçekleştirildi.

Olayda, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları tarafından patlayıcı yüklü bir tüpün otobüsün üzerine atıldığı bildirildi.

Savunma Bakanı Pedro Sanchez, saldırıdan sorumlu tutulan FARC’ın çatı örgütü Estado Mayor Central’e (EMC) bağlı Marlon kod adlı Ivan Idrobo Arredondo’nun yakalanması için 5 milyar peso (yaklaşık 1,4 milyon dolar) ödül konulduğunu açıkladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırıdan FARC’ın çatı örgütü EMC lideri Ivan Mordisco’yu sorumlu tuttu.

Ulusal basına göre, EMC’ye bağlı silahlı gruplar, Cauca ve Valle del Cauca yönetim bölgelerine bağlı çeşitli kentlerde son 48 saatte 27 ayrı bombalı saldırı düzenledi.