Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı.

Kolombiya Başkentler Birliği (Asocapitales), ülkeyi vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, depremde ölenlerin sayısı 132'ye yükselirken, 700'den fazla kişi ise yaralandı.

Ulusal basına göre, depremde en fazla can ve mal kaybının yaşandığı Pereira, Cali, Quibdo, Manizales ve Armenia'da kırmızı alarm ilan edilirken, söz konusu kentlerde güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu.

Arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü kentler arasında en fazla can kaybı, 60 kişinin hayatını kaybettiği Pereira'da yaşandı.

Basına göre, 188 kişi için kayıp başvurusunda bulunulurken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.

Ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de deprem nedeniyle bazı yolların çöktüğü ve 10 hastanenin hizmet veremediği bildirilirken, başkent Bogota ile Medellin'den arama-kurtarma ekipleri bölgeye destek için sevk edildi.

Quibdo ve Manizales'te ise deprem, su, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım hizmetlerinde kesintilere neden oldu.

- Cali'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, basına yaptığı açıklamada, güvenlik ve yağma olaylarını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, kararın acil durum ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını daha güvenli ve hızlı yürütmesini sağlamak için alındığını söyledi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusunda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

- Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedilmişti

Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedilmişti.

Merkezi Venezuela'da bulunan Telesur internet sitesinin haberine göre, Kolombiya'daki deprem nedeniyle Venezuela'da bazı binaların dış cepheleri kısmen yıkıldı, bir katedral ve bir havalimanı hasar görmüştü.